Общество 27 марта 2024, 09:34 Число крайне тяжелых пострадавших при теракте уменьшилось в три раза — Собянин Собянин: в 3 раза уменьшилось число крайне тяжелых пострадавших при теракте РИА «Новости»

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В больницы Москвы после теракта в Crocus City Hall поступили 94 человека, 34 уже выписаны, под наблюдением врачей остаются 60 пациентов. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — подчеркнул он.

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Собянин указал, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших и поставить их на ноги. Более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие смены в больницах, участвовали в спасении людей, указал мэр Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные боевики, они стреляли в людей в упор, устроили поджог, спровоцировав разрушительный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади в семь тысяч «квадратов».