Число беженцев из Донбасса и с Украины в Россию превысило 1,3 миллиона

Российскую границу пересекли уже более 1,3 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 миллиона человек, включая 223 тысячи детей», — констатировал собеседник агентства.

По его информации, большинство эвакуировавшихся прибыли из Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил включить беженцев в госпрограмму по переселению. Это позволит им получить жилье и подъемные средства, а также трудоустроиться. Регионы России, в свою очередь, получат новых квалифицированных работников. Федоров подчеркнул, что такая программа не должна быть забюрократизирована.

В Европе и США украинских беженцев встречают прохладно, воспринимая как обслуживающий персонал. Девушки сталкиваются с харассментом, их пытаются сделать стриптизершами и проститутками, а непокорных порой вышвыривают на улицу.