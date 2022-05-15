Депутат Госдумы предложил включить беженцев в госпрограммы по переселению

Въезжающие в Россию беженцы могут стать участниками государственной программы по переселению. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

По его мнению, благодаря этой мере беженцы получат жилье и подъемные средства на новом месте, а регионы — квалифицированных специалистов.

«Надо просто включать их в государственную программу, связанную с предоставлением жилья и трудоустройством. Однако программа не должна быть забюрократизирована», — сообщил политик.

Федоров напомнил, что в России уже действует много подобных программ.

«У нас есть программа по предоставлению подъемных врачей, которые едут работать в село. Теперь необходимо квотировать их под беженцев», — заявил он.

Депутат напомнил, что похожие «сельские» программы есть почти в каждом регионе России.