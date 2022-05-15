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    15 мая 2022, 12:43

    Депутат Госдумы предложил включить беженцев в госпрограммы по переселению

    Депутат Госдумы Федоров предложил включить беженцев в госпрограммы по переселению

    Максим Зинкин

    Въезжающие в Россию беженцы могут стать участниками государственной программы по переселению. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

    По его мнению, благодаря этой мере беженцы получат жилье и подъемные средства на новом месте, а регионы — квалифицированных специалистов.

    «Надо просто включать их в государственную программу, связанную с предоставлением жилья и трудоустройством. Однако программа не должна быть забюрократизирована», — сообщил политик.

    Федоров напомнил, что в России уже действует много подобных программ.

    «У нас есть программа по предоставлению подъемных врачей, которые едут работать в село. Теперь необходимо квотировать их под беженцев», — заявил он.

    Депутат напомнил, что похожие «сельские» программы есть почти в каждом регионе России.