Четырех пациентов с коронавирусом вылечили в России
«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания», — сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Цитату привел оперштаб.
Вылечить удалось двух женщин и двух мужчин. Сейчас они полностью здоровы, врачи не нашли у них никаких симптомов заболевания.
Ранее из столичной больницы выписали первого пациента с коронавирусом. Таким образом, в городе теперь насчитывается пять человек, которые полностью справились с инфекцией. Всего в России девять выздоровевших пациентов с COVID-19.
Вечером 19 марта оперштаб сообщил, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека. Сейчас медики помогают 199 пациентам. Все инфицированные находятся в специальных боксах под наблюдением врачей.
Коронавирус за два с половиной месяца успел убить более 9,3 тысячи человек. За это время в разных странах заразились более 230 тысяч граждан.