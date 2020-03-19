Число случаев коронавируса в России выросло почти до 200

За последние сутки заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека. Теперь врачи оказывают помощь 199 пациентам.

«За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах», — сказано в сообщении оперштаба.

Пациенты за последние две недели вернулись из стран, где есть заразившиеся коронавирусом. Медики уже выяснили, с кем они общались. Теперь этих людей тоже ждут обследования врачей. Все инфицированные находятся в специальных боксах под наблюдением врачей.