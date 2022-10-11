Четыре парома запустили на переправе между Крымом и Кубанью | 360°

Общество 11 октября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

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Viber Четыре парома запустили на переправе между Крымом и Кубанью Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: четыре парома запущены на Керченской переправе РИА «Новости»

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Четыре находящиеся в порту Керчи парома запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, в ближайшее время ожидается выход на маршрут дополнительных судов.

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«Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска „Лаврентий“. И еще [дополнительные суда] ждем. В пути еще как минимум один паром», — сказал Лукашенко ТАСС.

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По данным властей Крыма, число паромов на Керченской переправе будет увеличено. Как минимум одно судно уже направлено из другого порта.

Ранее сообщалось, что на переправе в Крыму начал работу третий паром «Мария», четвертый — «Ейск» — готовится под загрузку. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, 11 октября.

За первые сутки работы переправы через Керченский пролив в обе стороны перевезли почти 1500 человек и 162 большегруза. С 9 октября людей переправляют четыре парома, два из них — исключительно пассажирские, другие два также доставляют в морские порты грузовики и фуры.

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