Третий паром «Мария» начал работу на переправе в Керчи | 360°

Общество 10 октября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

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Viber Третий паром «Мария» начал работу на переправе в Керчи На переправе в Керчи начал работу третий паром «Мария», под загрузку готовится «Ейск» Pxhere.com

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На переправе в Крыму начал работу третий паром «Мария», четвертый — «Ейск» — готовится под загрузку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио министра транспорта республики Николая Лукашенко.

«Третий паром — „Мария“ — уже на линии, четвертый — „Ейск“ — проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку», — привело агентство слова Лукашенко.

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Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, 11 октября.

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Также, по словам Аксенова, на стоянке в Керчи собралось порядка 500 фур, еще около 300 — расположились на разных стоянках по Крыму.

На Керченской переправе до этого работали два автомобильно-пассажирских парома. На линии кроме того курсируют пассажирские суда. В ночное время суток паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся, морская переправа работает в круглосуточном режиме. Перевозка проходит бесплатно.

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