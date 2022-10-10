Третий паром «Мария» начал работу на переправе в Керчи | 360°

Все новости

Мир

10 октября 2022, 21:54

Венгрия хочет вернуть Закарпатье. Но Украина не хочет верить в притязания соседей

Эксклюзив

10 октября 2022, 21:50

«Драма могла стать трагедией». Самолет с актерами упал в озеро на съемках «Непутевых заметок»

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 21:34

Конькобежцы со всей России приняли участие в «Кубке Коломенского кремля»

Общество

10 октября 2022, 21:23

Третий паром «Мария» начал работу на переправе в Керчи

Происшествия

10 октября 2022, 21:21

Внедорожник сбил двух человек на севере Москвы

Эксклюзив

10 октября 2022, 21:19

Жительница Реутова погибла после визита частного массажиста. Ей связали руки и задушили

Мир

10 октября 2022, 21:15

Экс-министр энергетики США назвал провалом топливную политику Байден

Подмосковье

10 октября 2022, 21:02

Новый детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году

Происшествия

10 октября 2022, 21:00

Инвалид ударил мужчину ножом в живот в Ленобласти

Общество

10 октября 2022, 21:23

Третий паром «Мария» начал работу на переправе в Керчи

На переправе в Керчи начал работу третий паром «Мария», под загрузку готовится «Ейск»

Читать 360tv в

На переправе в Крыму начал работу третий паром «Мария», четвертый — «Ейск» — готовится под загрузку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио министра транспорта республики Николая Лукашенко.

«Третий паром — „Мария“ — уже на линии, четвертый — „Ейск“ — проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку», — привело агентство слова Лукашенко.

Реклама

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, 11 октября.

Реклама

Также, по словам Аксенова, на стоянке в Керчи собралось порядка 500 фур, еще около 300 — расположились на разных стоянках по Крыму.

На Керченской переправе до этого работали два автомобильно-пассажирских парома. На линии кроме того курсируют пассажирские суда. В ночное время суток паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся, морская переправа работает в круглосуточном режиме. Перевозка проходит бесплатно.

Крым

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама