Чемпионат мира по хоккею отменили

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться», — приводит сайт Международной федерации хоккея (IIHF) слова главы организации Рене Фазеля. Президент IIHF добавил, что коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением.

По его словам, федерация должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Спорт сейчас придется отложить. Перенести чемпионат из Швейцарии в другую страну не получится, потому что коронавирус распространился по всему миру. Соревнования можно только отложить на более поздний срок.

17 марта стало известно, что на следующий год перенесли чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти в 12 европейских городах этим летом. В России из-за пандемии приостановили национальные чемпионаты по футболу, хоккею и баскетболу до 10 апреля.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что даже если ситуация с эпидемией нормализуется и 10 апреля ограничение на проведение матчей отменят, то футбол вернется на стадионы не раньше 24 апреля. Спортсменам понадобится пара недель, чтобы прийти в форму.

По последним данным, 2019-nCoV во всем мире заразились почти 287 тысяч человек. В России количество инфицированных перевалило за 300.