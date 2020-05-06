Чечня и Тува стали лидерами по рождаемости в России

Лучше всего с рождаемостью в первые три месяца 2020 года было в Чечне, Туве и Ингушетии. Самые низкие показатели зафиксировали в Мордовии и Ленинградской области.

В Чечне, по информации Росстата, на тысячу человек в первые три месяца этого года приходилось 18,8 младенца. В Туве — 17,7, Ингушетии — 14,8. В пятерку лидеров также вошли Алтай (13,4) и Дагестан (13,3).

В Мордовии и Ленобласти на тысячу человек приходилось всего 6,7 новорожденного. Чуть выше показатели в Смоленской (6,9) и Тамбовской (7) областях.

В целом по России в первые три месяца показатель рождаемости был равен 9,3. За это время на свет появились 338,3 тысячи детей, что на 6,1% меньше аналогичного периода 2019 года.

Росстат впервые представил наглядную статистику по демографии.

«Иногда из данных выбирают одну цифру, без динамики, и начинают ее неправильно интерпретировать, а в этих графиках мы попытались отобразить данные наглядно и понятно», — объяснил РИА «Новости» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Ученые ранее объяснили, что, несмотря на всеобщее сидение дома в режиме изоляции, ждать беби-бума по ее итогам вряд ли стоит. Российские семьи, как и по всему миру, теперь заранее планируют рождение детей.