Эксперты рассказали, стоит ли ждать беби-бума в России

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина заявила, что в России и других странах со свершившимся демографическим переходом (когда одновременно снизились рождаемость и смертность) жители заранее планируют рождение детей.

«Если экономические потери в доходах населения и бизнеса будут чувствительны, то это может повлиять на откладывание рождений до восстановления ситуации», — добавила она.

Эксперт напомнила, что в России отмечается падение рождаемости. В 2014 году этот показатель достиг максимума за постсоветский период (более 1,9 миллиона рождений), в 2019 году родились уже 1,5 миллиона россиян.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова добавила, что сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение 1990-х годов.

«Пары, которые планировали рождение ребенка, и так это сделают», — считает она. Остальные могут либо отложить пополнение в семье, либо рискнуть в надежде на оплачиваемый декретный отпуск и выплаты от государства.

По мнению главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН имени Миклухо-Маклая Владимира Зорина, эпидемия коронавируса не окажет существенного влияния на демографическую обстановку в стране.