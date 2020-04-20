Названы регионы России с приростом населения

Лидером рейтинга стала Ингушетия — прирост там составил 5,5%. Следом идет Севастополь — 4,8%, тройку лидеров замыкает Ленинградская область — 4,7%. Рост от одного и более процента зафиксирован в 18 регионах. Еще в восьми регионах увеличение численности населения составило менее процента.

Рост фиксируется в экономически развитых регионах с высоким уровнем жизни, следует из данных Росстата, активно развивающихся регионах Крыма и национальных республиках, где традиционно высокий уровень рождаемости.

Естественная убыль населения за период два года — с 2017 по 2019 год, — составила 55,8 тысячи человек. Она зафиксирована в 59 регионах страны. Первое место по убыли населения занимает Магаданская область (-3,7%), следом расположился Еврейской автономной области (-3,6%). Тройку замыкает Коми (-3,5%).

Ежегодно сокращение жителей происходит на северных территориях страны, в центре России, а также регионах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Убыль жителей на 1,5–0,5% зафиксирована в 20 субъектах, еще в шести — менее чем на 0,5%.

По данным экспертов, в течение текущего года возможно ухудшение ситуации. Такой сценарий возможен из-за пандемии коронавируса — она может изменить ситуацию с миграционными притоками, а также усугубить мировой экономический кризис.

Отмечается, что на 1 января 2020 года в России насчитывалось 146,748 миллиона жителей.

Сейчас в России каждый день выявляется все больше новых случаев коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила это тем, что в стране проводится все больше тестов. Она пояснила, что по числу проводимых тестов РФ находится на второй строчке среди других стран. При этом Попова добавила, что страна сохраняет очень плавный и медленный темп прироста заболеваемости коронавирусом.