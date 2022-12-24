Общество 24 декабря 2022, 19:20 Частные приюты предложили лицензировать после пожара в Кемерове МЧС призвало лицензировать частные соцучреждения после пожара в Кемерове Телеканал «360»

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МЧС России озвучило предложение лицензировать частные социальные учреждения, такие как сгоревший частный дом престарелых в Кемерове, где жертвами пожаре стали 22 человека. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

После оценки ситуации с пожаром в частном пансионате в Кемерове министерство вновь вернулось к инициативе ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах.

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«Нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию данных учреждений для дальнейшего недопущения трагических последствий», — отметили в ведомстве.

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В МЧС также сообщили, что сообщение о пожаре в Кемерове поступило огнеборцам слишком поздно, поэтому на момент их прибытия огонь уже охватил все здание.

Пожар, в котором погибли 22 человека, случился в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерове в ночь на 24 декабря. Областная прокуратура проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело.

СК предъявил обвинение организатору сгоревшего дома престарелых в Кемерове. Установлено, что пансионат не заключал с постояльцами договоры.