15 февраля 2023, 09:42
Часов Яр под Артемовском решили эвакуировать
Подполковник НМ ЛНР Марочко: военных, учреждения и предприятия города Часов Яр эвакуируют
Киевский режим решил устроить эвакуацию из города Часов Яр под Артемовском, где идут ожесточенные бои. Из местных больниц начали выписывать раненых военных, вывозить государственные учреждения и предприятия, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечена эвакуация госучреждений и предприятий», — сказал он.
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Работу полевых госпиталей и медучреждений, по словам Андрея Марочко, пока не свернули, но всех солдат-пациентов с ранениями легкой и средней степени тяжести и другими заболеваниями в срочном порядке стали выписывать и отправлять обратно в воинские части. Кроме того, мирные жители массово уехали из города.
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В Часовом Яре также заметили наплыв иностранных наемников, в основном англоязычных. Их одели в форму без опознавательных знаков и снарядили стрелковым оружием натовского образца. По трассе из этого города ВСУ снабжают свои подразделения в Артемовске, остальные дороги российские войска взяли под огневой контроль.
ВСУ
Украина
Артемовск
Часов Яр
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