Общество 15 февраля 2023, 09:42 Часов Яр под Артемовском решили эвакуировать Подполковник НМ ЛНР Марочко: военных, учреждения и предприятия города Часов Яр эвакуируют РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевский режим решил устроить эвакуацию из города Часов Яр под Артемовском, где идут ожесточенные бои. Из местных больниц начали выписывать раненых военных, вывозить государственные учреждения и предприятия, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечена эвакуация госучреждений и предприятий», — сказал он.

Реклама

Работу полевых госпиталей и медучреждений, по словам Андрея Марочко, пока не свернули, но всех солдат-пациентов с ранениями легкой и средней степени тяжести и другими заболеваниями в срочном порядке стали выписывать и отправлять обратно в воинские части. Кроме того, мирные жители массово уехали из города.

Реклама

В Часовом Яре также заметили наплыв иностранных наемников, в основном англоязычных. Их одели в форму без опознавательных знаков и снарядили стрелковым оружием натовского образца. По трассе из этого города ВСУ снабжают свои подразделения в Артемовске, остальные дороги российские войска взяли под огневой контроль.