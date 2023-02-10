Армия 10 февраля 2023, 09:53 Англоговорящих наемников заметили в городе Часов Яр под Артемовском Экс-офицер НМ ЛНР Марочко рассказал об иностранных наемниках в городе Часов Яр rawpixel

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Гражданское здание в городе Часов Яр переоборудовали под военные нужды и разместили там иностранных наемников. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС.

«В населенном пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наемников», — сказал он.

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Иностранцев, которые разговаривали друг с другом по-английски и одевались в форму без опознавательных знаков, заметили в одном из гражданских зданий, которое переоборудовали под военные нужды. Бойцам, по словам Андрея Марочко, выдали стрелковое оружие натовского образца.

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Часов Яр находится в 17 километрах езды от Артемовска, и по трассе к нему украинские войска получали снабжение и подкрепление. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы освободили Красную Гору и получили возможность простреливать все основные дороги в Артемовске — ВСУ осталось передвигаться вдоль лесополос и по грунтовым проездам.