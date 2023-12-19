Эксклюзив 19 декабря 2023, 16:22 Бывшую жену Павла Мамаева обманули на два миллиона рублей Адвокат Суров: Алана Мамаева стала жертвой мошенницы РИА «Новости»

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Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенницы. Об этом «360» рассказал ее адвокат Максим Суров.

«Ко мне обратилась Мамаева. Она дала два миллиона рублей девушке, которая уверяла Алану, что владеет аналитическим центром по ставкам на бои. Рассказывала, что состоит в хороших отношениях с Владимиром Хрюновым и Умаром Кремлевым, что все официально», — сказал он.

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По словам Сурова, в итоге денежные средства Мамаевой не вернули.

«Мы несколько раз обращались к ней за деньгами, но эта девушка не хочет, ссылается на какие-то проблемы. Опубликовали в соцсети информацию, после чего начали писать другие пострадавшие. Кто-то перевел три миллиона, кто-то — 10. Люди начинают просить вернуть деньги, но в определенный момент возникает какой-то мужчина и начинает угрожать», — добавил правозащитник.

Адвокат уточнила, что Мамаева давала деньги под расписку с обязательством возврата суммы с процентами.

Два года назад Мамаева обращалась в полицию с жалобами на поступающие угрозы в ее адрес в соцсети из-за требований алиментов от бывшего мужа-футболиста, писал RT. Пара официально развелась в апреле 2021 года.