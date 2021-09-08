Бывшая супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз в ее адрес в Instagram. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Вадима Лялина.

На канале приведены скриншоты переписки, на которых некий пользователь предлагает Алане отстать от ее звездного супруга и его денег. Ей посоветовали продать дорогие машины и уменьшить свои запросы, просто начать жить по средствам и найти достойную работу.

Также в переписке есть просьба никому не рассказывать о некоторых интимных вещах, которые якобы использовал ее бывший супруг. В противном случае женщину угрожают убить.

Мамаев и его супруга прожили в счастливом браке восемь лет. Они воспитали общую дочку, но весной этого года грянул скандал. Никогда не было секретом, что в супружеской паре, по словам модели, уже бывали измены со стороны футболиста. Но Алана всегда их прощала и старалась создать крепкую семью.

В этот раз выяснилось, что Мамаев якобы ухаживает за зарубежной моделью. Предполагаемая любовница спортсмена даже выложила фото положительного теста на беременность, что выглядело как явный намек на отношения. Алана решила, что больше не готова все это терпеть и подала на развод. На момент процесса сторонам не удавалось прийти к общему решению насчет величины алиментов.