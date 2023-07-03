Общество 03 июля 2023, 14:29 Бывшую усадьбу Тинькова выставили на продажу «Ведомости»: в Астраханской области выставили на продажу бывшую усадьбу Олега Тинькова РИА «Новости»

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Усадебный комплекс «Волга дача», принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Тинькову, выставили на продажу в Лиманском районе Астраханской области. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Недвижимость расположена на трех гектарах земли и занимает 1,7 тысячи квадратных метров. Она является частью проекта La datcha, в рамках которого частные виллы в Астрахани, Форте-дей-Марми, Куршавеле и Валь-Торансе сдают для отдыха в аренду.

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Усадьбу выставили по стоимости 850-900 миллионов рублей. Работающие с усадьбой консультанты объяснили, что в настоящее время элитную недвижимость контролируют структуры группы «Интеррос».

В ноябре 2022 года Тиньков стал жертвой ограбления, неизвестные проникли в его особняк в Форте-дей-Марми и вынесли часы, сумки и драгоценности на сотни тысяч евро.

В мае 2023 года стало известно, что Тинькова потребовали признать иностранным агентом на территории России.