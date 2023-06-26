Власть 26 июня 2023, 20:49 Олега Тинькова потребовали признать иноагентом — СМИ Mash: основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова могут признать иноагентом РИА «Новости»

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Основателя банка «Тинькофф» бизнесмена Олега Тинькова требуют признать иностранным агентом. Заявление на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Документ опубликовал Telegram-канал Mash.

В обращении Бородин указал на резкие высказывания о России и критику действий президента, которые регулярно позволяет себе Тиньков.

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«Олег Юрьевич Тиньков — кипрский бизнесмен российского происхождения, проживающий в настоящее время за пределами РФ, регулярно публично подвергает критике решения, принятые президентом и Правительством Российской Федерации», — сказано в документе.

Бородин также отметил сообщения бизнесмена в соцсетях на тему СВО, где тот оскорбляет «российскую армию, военных чиновников и россиян». По его словам, подобное негативное к России и спецоперации, а также антироссийская пропаганда, которую предприниматель ведет за рубежом, является поводом внести Тинькова в черный список Минюста.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал рэпера Моргенштерна * на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России