26 июня 2023, 20:49
Олега Тинькова потребовали признать иноагентом — СМИ
Mash: основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова могут признать иноагентом
Основателя банка «Тинькофф» бизнесмена Олега Тинькова требуют признать иностранным агентом. Заявление на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Документ опубликовал Telegram-канал Mash.
В обращении Бородин указал на резкие высказывания о России и критику действий президента, которые регулярно позволяет себе Тиньков.
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«Олег Юрьевич Тиньков — кипрский бизнесмен российского происхождения, проживающий в настоящее время за пределами РФ, регулярно публично подвергает критике решения, принятые президентом и Правительством Российской Федерации», — сказано в документе.
Бородин также отметил сообщения бизнесмена в соцсетях на тему СВО, где тот оскорбляет «российскую армию, военных чиновников и россиян». По его словам, подобное негативное к России и спецоперации, а также антироссийская пропаганда, которую предприниматель ведет за рубежом, является поводом внести Тинькова в черный список Минюста.
Ранее стало известно, что суд оштрафовал рэпера Моргенштерна * на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.
* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России
Генпрокуратура РФ
Олег Тиньков
Иноагенты
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