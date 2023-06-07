Общество 07 июня 2023, 00:43 Бывший завод IKEA возобновил работу в Новгородской области Бывший завод IKEA начал работать в Новгородской области под новым брендом Pxhere

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Бывший завод IKEA возобновил деятельность в Новгородской области, но под новым брендом — «Экстраверт». Об этом сообщило РИА «Новости».

К открытию фабрики специалисты подготовили производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП. В следующие шесть месяцев планируется начать производство мебельных комплектующих, после этого будет налажен выпуск непосредственно мебели. В первую очередь начнут выпускать кухонные гарнитуры, гардеробные системы и системы хранения. Сейчас на фабрике работают более 350 сотрудников.

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IKEA ушла из России в 2022 году. Сеть продала фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. В марте IKEA продали последнюю фабрику в России. Ее владельцем стал совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов.

Ранее стало известно, что представители арабской сети Home Box, которые выпускают аналоги товаров IKEA, инициировали переговоры с российскими бизнесменами об открытии своего магазина в Москве.