Москва 18 мая 2023, 18:49 Арабский аналог IKEA может появиться в Москве РИА «Недвижимость»: арабский аналог шведской IKEA могут открыть в Москве к концу 2023 года Фото: freepik.com

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Представители арабской сети Home Box, выпускающие аналоги товаров IKEA, проводят переговоры с российскими бизнесменами об открытии своего магазина в Москве. Об этом вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан сообщил РИА «Недвижимость» на форуме Mallpic.

«Компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box», — отметил Шабан.

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До конца 2023 года в столице может появиться первый магазин Home Box. Кроме того, в пятилетней перспективе компания может разместить до 20 торговых точек в других российских городах-миллионниках.

Открытие одного магазина обойдется инвесторам примерно в 2,5 миллиона долларов. Сначала продукцию будут закупать в Китае и странах Азии, а потом есть возможность построить заводы в России. Стоимость товаров будет достаточно низкой, заверил торговый представитель.

«Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA», — добавил Шабан.

Десять лет назад сеть магазинов мебели и товаров для дома Home Box создал в ОАЭ Landmark Group — один из крупных конгломератов розничной торговли и гостиничного бизнеса на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Сейчас в сети Home Box насчитывается свыше 40 магазинов в семи странах.