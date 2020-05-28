Бывший пресс-секретарь Игнатьева объяснил иск к Путину

Бывший пресс-секретарь Михаила Игнатьева Михаил Васняцкий встал горой за своего экс-босса. По его словам, уволенный с поста главы Чувашии Игнатьев не заслужил такого к себе отношения.

Васняцкий рассказал «Ъ», что Игнатьев очень расстроился, когда лишился поста. С ним обошлись «как с тряпкой» и «вытерли об него ноги», хотя сам он думал, что даже в такой ситуации его заслуги учтут и отнесутся к нему по-человечески. Бывший чиновник убедился, что ждать ему нечего, и подал иск к президенту России Владимиру Путину.

«Предполагаю, что он не собирается восстанавливаться в должности главы республики, но хочет изменить формулировку, с которой был уволен. Эта формулировка „отрешен от должности по утрате доверия“ ставит крест на всем, что человек делал, на его будущей карьере», — заявил Васняцкий.

Собеседник добавил, что «ни в какой коррупции Игнатьев не замешан и уголовных дел не возбуждалось».

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России к Путину. У него есть претензии к российскому лидеру в связи со своей отставкой. В конце января Путин уволил его с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия» после истории с игрой «в собачку» с офицером МЧС.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов во время беседы с «360» назвал Игнатьева неадекватным, а его решение подать иск к президенту — пиаром для привлечения к себе внимания.