«Жест не совсем вменяемого человека»: иск экс-главы Чувашии к Путину назвали пиаром

У бывшего главы Чувашии Игнатьева появились претензии к президенту Путину после увольнения. Он подал в суд, но шансов у него никаких нет, так как все основания для его отстранения от должности были. Экс-чиновник пиарится и ведет себя неадекватно. Таким мнением с «360» поделился член СПЧ Кирилл Кабанов.

Это такой жест человека не совсем вменяемого. Я думаю, это такой пиар. Конечно, шансов [выиграть иск] нет. Все основания для увольнения были. Это не только игра в «собачку» с сотрудником МЧС. Это совершенно другая история. Было найдено много нарушений. Думаю, что человек в неадеквате. Он играет в понятную в своем мире игру Кирилл Кабанов член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета.

Собеседник добавил, что подобные отставки всегда выверенны. Когда кадровая служба готовит документы, то проверяет каждую букву. Игнатьев в очередной раз выставил себя смешным, однако эту историю сейчас могут разыграть оппозиционеры.

Тогда в Чувашии шла проверка и выявили много нарушений по всем критериям. Юридические основания для отставки были в полном объеме. По словам Кабанова, история с ключами от пожарной машины просто наложилась на ту ситуацию и по срокам подвинула его увольнение.

«Президент [России Владимир Путин] вправе даже не объяснять ситуацию об утрате доверия. Это специфическая формулировка очень. <…> Это могут быть оперативные закрытые документы ФСБ, это может быть что угодно. Это достаточно большой пласт и объем юридических оснований», — добавил руководитель антикоррупционного комитета.

Кабанов подытожил, что формулировка «утрата доверия» — это некая «черная метка», после которой Игнатьева даже в управдомы не возьмут. Он просто хочет находиться в публичном пространстве. Ему болезненно необходимо внимание. Здесь больше пиара, чем политической обоснованности и целесообразности.

Бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал 20 мая административный иск в Верховный суд России. У него есть претензии к российскому лидеру по ситуации с его отставкой.

Путин уволил Игнатьева в конце января 2020 года «в связи с утратой доверия» после истории с игрой в «собачку» с ключами от пожарной машины, которые он вручал офицеру МЧС.