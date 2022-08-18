Бывший посол США Макфол предложил взимать с россиян плату за поездки за границу

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что взимал бы плату со всех россиян, которые путешествуют за границу. Такие поездки — это привилегия, а не право человека, заявил он, поддержав таким образом премьера Эстонии Каю Каллас.

Видео с выступлением Макфола на тему взимания денег с россиян за поездки за границу опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

«Согласно американской конституции, ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд. Я бы хотел взимать плату со всех россиян, путешествующих за границу, и деньги будут переводиться в фонд восстановления Украины», — заявил он.

По его словам, это является не проявлением политической позиции, а гуманитарной помощью.

«Никто же не заставляет россиян ехать на Французскую Ривьеру, ехать во Францию или Эстонию. Они могут поехать в Белоруссию, это неплохое место для туризма», — заключил он.

Ранее о том, что поездки в Европу являются привилегией, а не правом человека, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Правительство этой страны уже решило следовать этому принципу.

С 18 августа Эстония полностью закрывает доступ для россиян с шенгенскими визами, полученными в этой стране. В планах у властей — запретить въезд для граждан РФ и с шенгеном, выданным другими государствами ЕС.