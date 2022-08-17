Эстония заявила о планах не пускать россиян с шенгеном любой страны ЕС

Власти Эстонии планируют не впускать в страну россиян с шенгенскими визами, которые им выдали в других странах Европейского союза. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

По его словам, на следующей неделе МИД и МВД страны представят свои предложения по вопросу, как можно закрыть границу Эстонии и для тех гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана в других странах ЕС, написал «Интерфакс».

С завтрашнего дня, 18 августа, в Эстонии начнут действовать ограничения по въезду для россиян, которые получили эстонский шенген. На визы, которые граждане РФ получили в других странах ЕС, запрет на въезд пока не действует.

По словам Рейнсалу, желание не пускать россиян и по другим визам, противоречит законам Евросоюза. В качестве аргумента он напомнил, что в пандемию страны закрывали внутренние границы для граждан других стран ЕС и Шенгенской зоны.

«Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги», — сказал Рейнсалу.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС запретить въезд россиянам в страны сообщества, сообщал RT.