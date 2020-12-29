СМИ: трех монахинь травмировали при задержании бывшего схиигумена Сергия

«Обращались. Травмы у них незначительные, легкие. Помощь им была оказана амбулаторно, после чего они отпущены», — сказал источник агентства из Верхнепышминской центральной городской больницы.

Бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 ноября. Силовики взяли монастырь штурмом. Прихожане сообщили, что были выбиты стекла и разгромлены помещения. Сергия обвиняют по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Имя духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия оказалось в центре скандала после его проповеди о COVID-19. Он назвал ограничения «псевдопандемией», якобы россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После этого церковный суд лишил его сана. Однако Сергий не перестал проводить богослужения, за что его отлучили от церкви.