Эксклюзив 24 марта 2023, 13:32 Бывшего председателя Центризбиркома России похоронили в Мытищах — видео Видео: на мемориальном кладбище в Мытищах простились с экс-главой ЦИК Чуровым

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Родные простились с бывшим председателем Центральной избирательной комиссии, послом по особым поручениям МИД России Владимиром Чуровым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. «360» показал церемонию.

Гражданская панихида прошла в большом траурном зале и на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества». Люди с розами и гвоздиками начались приезжать с утра, среди них заметили замминистра иностранных дел Александра Грушко, депутата Госдумы Леонида Ивлева, зампреда ЦИК Николая Булаева, зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, члена Совета по правам человека Александра Брода и других. На постамент у гроба установили флаги России и разных родов войск, выставили почетный караул.

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Владимир Чуров умер в возрасте 70 лет после операции на сердце. Он возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год и запустил эксперимент по проведению дистанционного голосования. Леонид Ивлев рассказал «360» о новой книге, которую не успел издать его бывший начальник, — он хотел назвать ее «Электоральный колониализм».

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