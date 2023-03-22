Общество 22 марта 2023, 11:29 Скончался бывший глава ЦИК России Владимир Чуров ТАСС: умер 70-летний экс-глава ЦИК России Чуров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Умер бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чурова. Ему было 70 лет.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев добавил, что экс-глава ЦИК скончался после операции.

Реклама

Владимир Чуров возглавлял Центральную избирательную комиссию с 2007 по 2016 год. Госдума назначила его членом ЦИК в марте 2007 года. Незадолго до этого отменили требование об обязательном высшем юридическом образовании для этой должности (у Чурова как раз не было диплома в этой сфере). Уже в конце марта его практически единогласно избрали председателем комиссии. В 2011 году его вновь назначили членом ЦИК по указу президента, а затем повторно избрали.

Реклама

Чуров отвечал за взаимодействие с политическими фракциями, общественными организациями, а также международное сотрудничество. Срок его полномочий истек в 2016 году, ЦИК возглавила бывший уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова. Владимир Чуров стал послом МИД по особым поручениям, курировал наблюдение за выборами в органы власти за рубежом.