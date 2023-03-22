Эксклюзив 22 марта 2023, 12:08 «Всегда любил новинки». Депутат Ивлев рассказал о не успевшей выйти книге Чурова Депутат Ивлев: перед смертью Владимир Чуров собирался издать книгу о влиянии США на выборы РИА «Новости»

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Несмотря на серьезные проблемы с сердцем, бывший председатель Центризбиркома России Владимир Чуров строил большие творческие планы. Бывший зампред комиссии, член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев назвал «360» название его не вышедшей книги и вспомнил его качества руководителя.

Депутат в прошлом девять лет проработал заместителем Владимира Чурова и запомнил его как очень неординарного человека, справедливого начальника и талантливого государственного деятеля. Леонид Ивлев считает, что его роль и в развитии избирательной системы, и в развитии законодательства еще предстоит оценить.

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«Во-первых, он всегда любил новинки. Именно при нем стали разрабатывать и проводить эксперименты по дистанционному электронному голосованию. Они проводились в восьми регионах, именно не выборы — эксперименты», — вспомнил он.

Вторым важным качеством бывшего председателя ЦИК депутат назвал его любовь к людям. По словам Леонида Ивлева, Владимир Чуров никогда не обижал подчиненных и других сотрудников. Кроме того, он писал книги на исторические темы и планировал выпустить очередную, но не успел.

«Я уже в больнице разговаривал с ним — он планировал после выздоровления написать очередную книгу, придумал название „Электоральный колониализм“ о том, как США вмешиваются в проведение выборов в других странах», — рассказал его бывший заместитель.

Леонид Ивлев рассказал о причине смерти Владимира Чурова. Он перенес обширный инфаркт, а после — операцию на сердце, шунтирование и скончался, так и не восстановившись, в возрасте 70 лет.