Общество 27 декабря 2022, 13:27 «Была замечательной мамой». Отец убившей трех детей в Екатеринбурге рассказал о поведении дочери Отец убившей трех детей в Екатеринбурге назвал ее замечательной матерью

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Жительница Екатеринбурга, задушившая троих детей, была хорошей матерью, рассказал изданию e1.ru ее отец. По словам мужчины, девушке надоело, что ее супруг якобы имел проблемы с психикой.

Собеседник издания рассказал, что его дочь была замужем за бывшим сотрудником полиции. После полученной травмы правоохранителя отправили на пенсию, после чего он ударился в религию и якобы «шизанулся». За неделю до убийства женщина отправила супруга к его родителям.

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«Она была замечательной мамой, до последнего о детях заботилась. То, что он шизанулся, ее доконало», — добавил мужчина.

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Он уточнил, что его дочь была очень религиозной. В последнее время они вместе с супругом «выбивали друг из друга бесов».

Ранее мать в Екатеринбурге убила троих детей — она посчитала, что в них якобы вселились бесы. Младшей девочке было пять месяцев, двум братьям — 10 и 15 лет. Правоохранители задержали женщину. Друг погибшего подростка рассказал, что мальчик не жаловался на родителей, их семья ничем особенным не выделялась.