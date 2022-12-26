Криминал 26 декабря 2022, 15:23 Мать задушила троих детей в Екатеринбурге из-за бесов — Ura.ru Ura.ru: женщина в Екатеринбурге подумала, что в ее детей вселились бесы и убила их РИА «Новости»

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Женщина в Екатеринбурге убила троих детей, подумав, что в них вселились бесы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

«На улице Шевченко, [дом] 18 женщина убила троих детей», — рассказал собеседник агентства.

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Издание kp.ru уточнило, что женщина сама сообщила родственникам о случившемся по SMS. Она заявила, что пошла на убийства, так как в ее детей вселились дети. Когда стражи порядка пришли в квартиру, то местная жительница лежала на телах убитых, ее задержали.

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По данным Telegram-канал «112», девочке было пять месяцев, а ее братьям 10 и 15 лет. Все обстоятельства случившегося уточняются, на месте работают правоохранительные органы.