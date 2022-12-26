Эксклюзив 26 декабря 2022, 17:14 «Ни разу не жаловался на родителей». Друг — о подростке, которого мать могла задушить из-за «бесов» Друг убитого мамой в Екатеринбурге подростка сообщил, что он не жаловался на родителей

Читать 360tv в

Предположительно убитый родной матерью подросток в Екатеринбурге никогда не жаловался на своих родителей, у них была благополучная семья. Об этом «360» сообщил друг погибшего школьника.

«Хорошо учился, вроде хотел перейти в математическую школу. Семья благополучная, хорошо одевался, одежда всегда хорошая была, носил дорогие кроссовки, — отметил молодой человек.

Реклама

По его словам, погибший никогда не говорил о проблемах в семье. При этом мальчик отметил, что друга иногда наказывали, но только по делу.

Реклама

«Ни разу не жаловался на родителей. Бывало, что наказывали, но справедливо. Не было такого, что наказали за неправильно брошенный взгляд, в крайности не впадали. Самый максимум — оставить на месяц без прогулок, например», — рассказал он.

Собеседник «360» отметил, что папа погибшего служил в полиции, а мама ничем внешне не выделялась.

«Девушка как девушка, ничего особенного не было», — добавил мальчик.

Днем 25 декабря стало известно, что женщина в Екатеринбурге убила троих детей, подумав, что в них вселились бесы. Погибшей девочке было пять месяцев, а двум братьям по 10 и 15 лет.