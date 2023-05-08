Важное 08 мая 2023, 12:16 Обвиняемого в покушении на Прилепина арестовали Суд арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина

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Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В СИЗО Пермякова отправили на два месяца. Он обвиняется по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

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Покушение на Прилепина совершили 6 мая в поселке Пионерское Нижегородской области. По версии следствия, Пермяков осуществил подрыв автомобиля, на котором передвигались писатель и его товарищ.

В результате атаки Прилепин получил многочисленные ранения, а его друг скончался. Писателя доставили в больницу. Накануне, 7 мая, он впервые вышел на связь и рассказал, что жертвой теракта стал его близкий соратник Александр Шубин.

Пермякову 29 лет. На допросе он признался, что действовал по заказу Службы безопасности Украины. Взрывное устройство, которое сработало под автомобилем Прилепина, он привел в действие дистанционно.