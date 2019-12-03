Бутина отказалась от апелляции в США и назвала причины

Как рассказала Бутина, она пошла на сделку со следствием в США. Там уже более 10 лет принято, что когда человек идет на сделку со следствием, обязательным пунктом в соглашение включать его отказ от возможной апелляции. Конечно, это нарушает все конституционные права, но в США принято поступать именно так.

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Теоретически у осужденного остается право апелляции. Но американское правосудие может пойти по одному или другому пути. Либо напомнить, что была заключена сделка — и отклонить рассмотрение апелляции. Либо принять апелляцию к рассмотрению, но тогда осужденный снова отправляется за решетку.

«Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы», — объяснила Бутина.

По ее словам, она подписала бумагу, где просила отказаться от рассмотрения апелляции. Благодаря этому документу с открытой датой ей и удалось вернуться в Россию. В противном случае ее снова бы отправили в СИЗО в США.

«Учитывая, какое судилище устроили надо мной, я не думаю, что у меня были шансы. У меня есть инстинкт самосохранения, участвовать в цирке просто глупо», — добавила Бутина.

Бутину арестовали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе без лицензии в качестве иностранного агента и осудили на 1,5 года лишения свободы. Бутина пошла на сделку со следствием и в суде признала вину. В обмен американское правосудие ей скостило срок. Бутина вышла на свободу 25 октября 2019 года и вернулась в Москву. Сейчас она отдыхает и набирается сил. В будущем Бутина намерена принять предложение о работе в аппарате российского омбудсмена.