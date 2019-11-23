Бутина будет работать в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что освобожденная из тюрьмы в США Мария Бутина будет работать в ее аппарате и займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

Бутину хотят устроить на работу в Госдуму Подробнее

Об этом омбудсмен сообщила после расширенного заседания комитета Госдумы по международным делам, посвященного защите прав граждан РФ в других странах.

«Да, она [Бутина] приняла такое предложение [о работе в аппарате уполномоченного]… Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», — приводит ее слова ТАСС.

Москалькова пояснила, что с учетом собственного жизненного опыта Бутина сможет работать в этом направлении.

«Мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой…проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам», — предположил уполномоченный.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Бутиной будет предложена работа в Госдуме России.