Бутина будет работать в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой
Бутину хотят устроить на работу в ГосдумуПодробнее
Об этом омбудсмен сообщила после расширенного заседания комитета Госдумы по международным делам, посвященного защите прав граждан РФ в других странах.
«Да, она [Бутина] приняла такое предложение [о работе в аппарате уполномоченного]… Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», — приводит ее слова ТАСС.
Москалькова пояснила, что с учетом собственного жизненного опыта Бутина сможет работать в этом направлении.
«Мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой…проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам», — предположил уполномоченный.
Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Бутиной будет предложена работа в Госдуме России.