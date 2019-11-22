Бутина призвала бороться за женщин в тюрьмах США

Больше тысячи россиянок в Сирии попросили Москалькову о помощи Подробнее

А еще заключенных несколько раз в день — иногда счет доходит до пяти — полностью раздевают и досматривают. По мнению Бутиной, это практика «абсолютного унижения женского достоинства», которая должна применяться только в исключительных случаях. Ее можно осуществлять, например, при попытке контрабанды в места лишения свободы.

Со всеми этими унижениями россиянка столкнулась в тюрьме. Именно по этой причине сейчас она хочет обратить внимание международного сообщества на эту проблему.

«Эта тема для меня непростая и очень злободневная для сегодняшнего общества. И, на мой взгляд, она позорная для страны [США], которая говорит о равноправии, о защите прав женщин, о том, как это важно, а на практике все выглядит совершенно иначе», — заявила Бутина.

Она понимает, что вопрос лишения средств гигиены в тюрьмах может быть неудобной темой. Тем не менее она возмутительна и стоит того, чтобы международное сообщество обратило на нее внимание.

Бутина надеется, что за заключенных «будут бороться так же, как боролись за нее».

Бутину арестовали в США 15 июля 2018 года. Суд обвинил ее в работе без лицензии в качестве иностранного агента. По этой причине россиянку приговорили к 1,5 года тюрьмы. Бутина пошла на сделку со следствием и в суде признала вину по одному из пунктов обвинения — нарушении закона об иноагентах. В результате ей сократили срок. Бутина вышла на свободу 25 октября 2019-го.