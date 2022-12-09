Общество 09 декабря 2022, 03:51 Бут рассказал о своих планах на ближайшие дни Виктор Бут рассказал, что первым делом после освобождения планирует выспаться Википедия

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Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что первым делом после возвращения домой хочет выспаться. Об этом он сказал в разговоре с РИА «Новости».

По словам Бута, он не стал трое суток, поэтому у него уже начались провалы в реальности от усталости.

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«Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — отметил россиянин.

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Он общался с журналистами по телефону, когда ехал из аэропорта домой. В какой-то момент в разговор вмешалась его жена. Она сообщила, что сейчас направляется с мужем домой отдыхать и не планирует отвечать на вопросы представителей прессы.

«Едем домой спать. Завтра у нас семейный локдаун, ни с кем, кроме членов семьи, не будем общаться, СМИ ничего говорить тоже не будем», — заключила Алла.

Самолет с Бутом приземлился в Москве поздно вечером 8 декабря. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он находился под стражей в США с 2010 года. Как заявлял посол России в США Анатолий Антонов, на Бута оказывали мощнейшее физическое и психическое воздействие.