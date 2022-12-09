09 декабря 2022, 03:51
Бут рассказал о своих планах на ближайшие дни
Виктор Бут рассказал, что первым делом после освобождения планирует выспаться
Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что первым делом после возвращения домой хочет выспаться. Об этом он сказал в разговоре с РИА «Новости».
По словам Бута, он не стал трое суток, поэтому у него уже начались провалы в реальности от усталости.
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«Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — отметил россиянин.
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Он общался с журналистами по телефону, когда ехал из аэропорта домой. В какой-то момент в разговор вмешалась его жена. Она сообщила, что сейчас направляется с мужем домой отдыхать и не планирует отвечать на вопросы представителей прессы.
«Едем домой спать. Завтра у нас семейный локдаун, ни с кем, кроме членов семьи, не будем общаться, СМИ ничего говорить тоже не будем», — заключила Алла.
Самолет с Бутом приземлился в Москве поздно вечером 8 декабря. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он находился под стражей в США с 2010 года. Как заявлял посол России в США Анатолий Антонов, на Бута оказывали мощнейшее физическое и психическое воздействие.
Виктор Бут
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