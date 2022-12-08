Мир 08 декабря 2022, 23:41 Россиянин Бут подвергался в тюрьме США мощнейшему физическому и психическому давлению Посол Антонов: Виктор Бут подвергался в тюрьме США мощнейшему давлению РИА «Новости»

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Американцы оказывали на россиянина Виктора Бута мощнейшее физическое и психическое воздействие. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении, опубликованном российским диппредставительством.

«Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на вас. И все это вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа», — сказал Антонов, обращаясь к Буту.

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Как подчеркнул дипломат, российская сторона продолжит работать над вопросом освобождения всех жителей страны, оказавшихся в американских тюрьмах.

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Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Россиянин провел в заключении в США с 2010 года. Обмен проходил в аэропорту Абу-Даби. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден помиловали обоих участников процесса.

Уголовные дела Бута и Грайнер прекратили. Американка отбывала наказание за контрабанду наркотиков, а россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в продаже оружия террористам.