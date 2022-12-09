Мир 09 декабря 2022, 00:02 Самолет с Виктором Бутом приземлился в Москве Самолет с освобожденным из тюрьмы США Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 Pxhere

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Самолет, на борту которого находится освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, приземлился в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

Самолет совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2.

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Россиянин проходит все необходимые по прибытии процедуры, после них Бут покинет территорию воздушной гавани.

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«Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта», — привело агентство слова представителя авиационных служб.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американцы оказывали на Бута мощнейшее физическое и психическое воздействие.

Обмен Виктора Бута прошел 8 декабря. Американской стороны выдали осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут находился в тюрьме в США с 2010 года. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Вечером 8 декабря появились первые кадры обмена Бута на Грайнер. В Махачкале во время дозаправки воздушного судна, на котором летел Бут, он созвонился с матерью и супругой.