«Будто падаешь в пропасть». Пассажирский самолет пролетел сквозь пыльную бурю в Астрахани

Самолет «Победы» рейсом из Санкт-Петербурга прилетел в Астрахань через пыльную бурю. Пассажиры остались впечатлены таким зрелищем и сняли его на видео.

Воздушное судно несколько раз теряло высоту. Многие люди на борту с тревогой наблюдали за полетом. Один из пассажиров рассказал РИА «Новости», что когда самолет шел на снижение, он накренился на нос градусов на 10–15 вниз. Ему было видно, где сидят бортпроводники, передние кресла были далеко за горизонтом. Он сравнил это с кинотеатром, когда ты сидишь на заднем ряду.

«Ощущение, как будто падаешь в бездонную пропасть», — сказал он.

Молодой человек сказал, что было настолько сильное давление, что у него пошла кровь из уха.

Лайнер зашел на посадку перед самым разгаром стихии. После этого два других рейса перенаправили в Волгоград.

Посадка прошла благополучно, среди пассажиров никто не пострадал.

Пыльная буря обрушилась на Астрахань накануне днем. Сильный ветер привел к разрушениям. Город стал похож на пустыню. В некоторых районах отключили свет. Один из жителей упал вниз вместе с балконом. Буря накануне пришла и в Дагестан.