Брынцалов: у Подмосковья есть все условия, чтобы принять жителей ДНР и ЛНР

У Московской области есть все условия, чтобы принять у себя жителей, эвакуированных из Донбасса, заявил глава Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Он напомнил, что в 2014 году Подмосковье уже принимало беженцев с юго-востока Украины.

Брынцалов подчеркнул, что ситуация в Донбассе остается тяжелой. Власти ДНР и ЛНР сообщают о продолжающихся многочисленные обстрелах, диверсиях и готовящейся наступательной операции со стороны украинских военных. На фоне эскалации и было принято решение временно эвакуировать местных жителей в Россию.

«Сегодня уже десятки тысяч детей и женщин, среди которых очень много граждан России, прибывают на территорию нашей страны — в Ростовскую область. Люди надеются, что их не оставят в беде», — сказал Брынцалов.

Глава Мособлдумы добавил, что депутаты и члены «Единой России» окажут максимальную поддержку всем прибывающим жителям ДНР и ЛНР.

«У нас уже есть опыт: в 2014 году Подмосковье приняло тысячи беженцев из зоны конфликта. Также подключим к этой работе молодежный актив партии», — сказал он.

По его словам, в Ростовскую область выехали более 200 участников «Молодой Гвардии», чтобы помочь эвакуированным, в первую очередь — детям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня сообщил, что Подмосковье уже подготовило места для размещения на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности уже готово около 1500 мест в санаториях и детских лагерях. Вместе с МЧС власти региона готовятся встречать людей на московских вокзалах. Для этого приготовили резерв автобусов.