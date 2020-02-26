За хамство учителям предложили штрафовать родителей школьников

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей школьников за оскорбление учителей. За неисполнение своих обязанностей взрослые должны будут раскошелиться на сумму от 500 до трех тысяч рублей. В случае нанесения побоев сумма увеличится до пяти тысяч рублей.

В законопроекте предлагается внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Должностным или юридическим лицам попытка унижения чести и достоинства педагогов обойдется в 100-150 тысяч рублей.

За нанесение побоев учителю на месте работы было предложено ввести уголовную ответственность и лишать свободы на срок до трех лет. В случае группы лиц — до шести лет тюрьмы. В пояснительной записке к документу уточняется, что его необходимость вызвана участившимися случаями нападений на педагогических работников. Если закон будет принят, учителя смогут обращаться для защиты своих прав в комиссию по делам несовершеннолетних.

Одновременно в комитете Госдумы по образованию и науке началось изучение законопроекта «О статусе педагога».

«В комплексных поправках депутаты собираются предложить не только санкции, но и инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей. Но главное, депутаты хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов», — сообщила газете «Известия» зампред комитета Лариса Тутова. Предложение профсоюза образования она сочла дополнительным механизмом.

Около 70% российских учителей сообщили исследователям из НИУ ВШЭ, что подвергались травле со стороны учеников или их родителей. Причиной, как правило, становилось желание подростков самоутвердиться. Падение авторитета профессии социологи связали с низким уровнем оплаты труда.