Общество 20 февраля 2024, 16:30 Брата Навального повторно объявили в розыск МВД повторно объявило в розыск брата Алексея Навального РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел повторно объявило о розыске Олега Навального. Об этом сообщила «Газета.ru».

По информации издания, в отношении брата Алексея Навального возбудили уголовное дело. Подробностей журналисты не привели. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

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Первый раз Олега Навального объявили в розыск в январе 2022 года, так как он не отмечался в инспекции ФСИН. В сентябре 2022 года он уехал на Кипр и не вернулся в Россию.

Ранее отбывающий наказание в колонии Алексей Навальный умер после прогулки. Врачи попытались реанимировать его, но не смогли. Следственный комитет начал расследовать смерть заключенного.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предположил, что вина за смерть Навального лежит на США и Евросоюзе. По его мнению, им это было выгодно.