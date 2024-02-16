Общество 16 февраля 2024, 18:05 Володин назвал виновных в смерти Навального Володин: в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, она им выгодна РИА «Новости»

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Виноватыми в смерти блогера Алексея Навального являются США и Евросоюз. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель виноваты в смерти Навального. Следствие и судмедэксперты установят причину. Но когда заявления и обвинения глав недружественных стран звучат как под копирку, нужно ответить на вопрос: кому выгодна смерть Навального?» — заметил он.

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Володин подчеркнул, что это событие сыграло на руку тем, кто ввел против России свыше 19 тысяч санкций в стремлении уничтожить экономику страны.

«Тем, кто проигрывает в украинском конфликте, у кого нет шансов выиграть выборы и нет поддержки населения. Тем, кто желает захватить золотовалютные ресурсы России. Кто хочет уничтожить Россию», — написал политик.

Председатель Госдумы включил в список причастных к смерти Навального генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента США Джо Байдена, главу киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 в ямальском поселке Харп стало известно 16 февраля.