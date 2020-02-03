Брат в шутку хотел продать младшую сестру за 5000 рублей. Полиция Челябинска пранк не оценила

Девочку Машу предложили купить за пять тысяч рублей на сайте с объявлениями. Автором публикации оказался старший брат ребенка, который решил таким образом просто пошутить.

«Полицейские УМВД России по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального ГУМВД.

С матерью детей правоохранители уже провели беседу, но проверку все еще продолжают. Полиция выяснит, как именно на сайте появилось объявление, а позже уже примет решение.

Предложение купить девочку опубликовали 2 февраля. Объявление разместил пользователь под ником «Вячеслав И» в категории «Для дома и кухни». Ребенка выставили на продажу за пять тысяч рублей и отметили, что «возможна доставка». Через час с лишним предложение удалили с сайта с объявлениями, а челябинские полицейские пообещали провести проверку.

В пресс-службе ГУМВД отметили, что правоохранители постоянно беседуют со школьниками в целях профилактики. Теперь внимание обратят на правила поведения в Сети.