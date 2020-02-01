Красноярские школьники назвали безысходностью «учительскую» в туалете

Школьники рассказали «Говорит Москва», что учительская находится в помещении бывшего туалета уже давно. Педагоги переехали в помещение примерно через два месяца после начала учебного года — от безысходности.

«Им деваться некуда, поэтому приняли эти условия. Мера временная, до тех пор, пока не решат вопрос о новом помещении, а этот вопрос давно открыт. Тут либо строить новую школу, либо объединяться с другой», — рассказал один из учеников.

Школьник уточнил, что туалетом на третьем этаже давно не пользовались, помещение пустовало уже несколько лет. Ученикам санузлов хватает — на первом и втором этажах школы есть отдельные помещения для мальчиков и для девочек.

Школа в Иланском районе Красноярска находится в аварийном состоянии уже давно. Власти региона утверждают, что знают о проблеме и уже решают ее.