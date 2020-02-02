Ребенка выставили на продажу за 5 тысяч рублей на сайте объявлений

Неизвестный выставил на продажу через сайт бесплатных объявлений девочку Машу. За ребенка продавец запросил пять тысяч рублей. Лот он разместил в разделе «Для дома и дачи» в категории «Посуда». Объявлением заинтересовались правоохранители.

Объявление разместил пользователь, который всего сутки назад зарегистрировался под именем «Вячеслав И». У него на счету всего одно лот — девочка Маша. Указан и номер телефона, но дозвониться автору оказалось невозможным.

«Девочка, 5000 рублей. Описание — Маша. Категория — „Для дома и кухни“, подкатегория — „Посуда“. Возможна доставка», — указано в объявлении.

Челябинские правоохранители пообещали проверить обстоятельства появления такого объявления на сайте. Полиция не исключает, что это была такая шутка — или, может, воспитательный момент. Юристы говорят, что шутнику может грозить реальный срок. Здесь налицо и торговля людьми, и торговля несовершеннолетними. Автору лота может грозить до 10 реальных лет лишения свободы. Если следовать букве закона, то в ситуацию должен вешаться еще и Роскомнадзор, зафиксировав нарушение прав несовершеннолетних.

Объявление провисело на сайте чуть больше часа. После этого его удалили, сообщил «Челябинск Онлайн».

А ранее отличилась еще одна особа из Югры. Она захотела утопить ребенка-инвалида за то, что тот кричал и мешал ей отдыхать. Об этом она заявила подписчикам в своем Instagram.