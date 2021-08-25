Браконьеров с крабами на сумму более 7 млн рублей задержали в Охотском море

В Охотском море задержали браконьеров, которые незаконно выловили крабов на 7,3 миллиона рублей. При у этом у них было разрешение на рыбную ловлю, но не на ракообразных.

Рыболовецкое судно принадлежит ООО РК «Крутогоровское». Об этом сообщили «Интерфаксу» пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району.

На борту судно обнаружили 1,5 тонны ракообразных, среди них 773 особи и обработанные конечности камчатского краба. Разрешение на вылов ракообразных у капитана не было. также на судне было 17 тонн трески, наваги и камбалы, которые были выловлены законно.

Против ООО РК «Крутогоровское» возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». Также в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ранее Росрыболовство призвало авиакомпании ограничить вывоз икры с Камчатки.

В Приморье полицейские задержали браконьера, которого ранее объявили в федеральный розыск. Мужчину подозревают в нападении на инспектора.