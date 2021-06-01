Находившегося в федеральном розыске браконьера задержали в Приморском крае

В Приморье полицейские задержали браконьера, которого ранее объявили в федеральный розыск.

Мужчину подозревают в нападении на инспектора. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Браконьер скрывался от сотрудников правоохранительных органов несколько месяцев. Мужчина преступил закон в Хасанском районе Приморья около бухты Средняя. Там он добывал биологические ресурсы незаконным путем.

Инспектор поймал злоумышленника с поличным в 2020 году. Однако подозреваемый его избил, после чего сбежал.

Полицейские выяснили, что нарушитель приехал в Приморский край из Новосибирской области. Он временно проживал в том же районе, где совершал преступления. Подозреваемого задержали во Владивостоке.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ведется следствие.