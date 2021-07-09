Росрыболовство призвало авиакомпании ограничить вывоз икры с Камчатки

Остановить вывоз контрабандной икры с Камчатки могут только авиакомпании, если запретят вывозить этот продукт ручной клади без предоставления документов. Законодательных возможностей ввести такие ограничения нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он пояснил, что провоз контрабандной икры в сумках, которые пассажиры берут в салон самолета, не попадает ни под транспортную, но под санитарную безопасность.

«Это можно ввести только требованиями самих авиакомпаний. Поэтому, я надеюсь, наши коллеги такое решение примут, они вроде бы согласились, и это положительно скажется на объемах вывозимой браконьерской продукции с территории Камчатки», — заявил Шестаков.

Глава ведомства подчеркнул, что речь идет только об этом регионе. Запрет должен распространяться на грузы с икрой от 10 килограммов и выше. Правило будет действовать только в том случае, если владелец не может предоставить документы на продукт.

«Мы считаем, что там, где есть подтверждающие документы, тогда можно провозить и больше, а если это какая-то любительская рыбалка без подтверждающих документов — ограничить этим объемом» — пояснил Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что браконьеры в последнее время ведут себя все более нагло. В частности, участились службы нападения на инспекторов ведомства. В том числе с применением оружия и поджогами техники.

Кроме того, нарушители придумывают все новые и новые способы обхода действующих ограничений для пересылки нелегально добытой продукции.

«Стали использовать поддельные документы для вывоза: то, что мы последнее обнаружили — для вылова лосося на Камчатке разрешение выдано на Сахалине. То есть идет вообще подмена разрешений», — рассказал глава Росрыболовства.

Шестаков добавил, что ведомство регулярно придумывает новые меры в сотрудничестве с МВД, а также проводит дополнительные курсы для инспекторов, чтобы они могли обнаружить новые уловки браконьеров.