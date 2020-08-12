Боткинская больница открестилась от Ефремова

Актер Михаил Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы. Об этом заявили в контактном центре медицинского учреждения.

«Данного пациента у нас нет», — сообщил оператор контактного центра ТАСС.

Ефремов почувствовал себя плохо, когда приехал в Пресненский суд Москвы 11 августа. Ему вызвали скорую помощь и без сознания госпитализировали. При этом утверждалось, что артиста повезли в Боткинскую больницу.

Там он находился в реанимации с предварительным диагнозом — «инсульт». На следующий день состояние Ефремова удалось стабилизировать и его перевели в обычную палату. Тем не менее слушание, назначенное на 12 августа, перенесли на 18 августа. Представители суда отметили, что отправили запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что будет жаловаться президенту и силовым органам из-за того, что ни одно медучреждение не берется делать экспертизы по делу его подзащитного.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. На своем внедорожнике он столкнулся лоб в лоб с фургоном курьера Сергея Захарова. Водитель в результате полученных травм скончался.